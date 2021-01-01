Северный флот России получил статус военного округа

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Северный флот, отвечающий за оборону российской Арктики, с 1 января 2021 года официально получил статус военного округа.

"Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа", - говорилось в указе президента РФ Владимира Путина от 21 декабря.

В июне президент подписал указ о новом военно-административном делении РФ, где Северный флот стал отдельной единицей, не входящей ни в один военный округ.

Новое военно-административное деление РФ на военные округа действует с 1 января 2021 года и практически полностью повторяет действующую систему, однако из состава Западного военного округа выведены республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ, они включены в границы Северного флота - новой военно-административной единицы.

"Указом президента Российской Федерации статус Северного флота с 1 января 2021 года юридически приравнен к статусу военного округа как основной военно-административной единицы, осуществляющей подготовку к вооруженной защите и саму защиту целостности и неприкосновенности Российской Федерации, в том числе территорий в границах её субъектов, на определенном стратегическом направлении - арктическом", - заявил в декабре командующий Северный флотом адмирал Александр Моисеев.

Северный флот 1 декабря 2014 года был выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединенное стратегическое командование в Арктике, которое также было усилено дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Северный флот защищает национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Северный флот проводит испытания нового оружия, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон".

В России четыре военных округа - Восточный, Западный, Центральный и Южный.