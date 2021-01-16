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Военные РФ разместили на Новой Земле перехватчики для контроля Арктики

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ размещены на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота в субботу.

Отмечается, что экипажи МиГ-31БМ заступили на дежурство по охране государственной границы России в воздушном пространстве на архипелаге.

В РоссииВоенные РФ разместили на Чукотке перехватчики для контроля АрктикиЧитать подробнее

Ранее командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

В 2020, 2019 и 2018 годах в Анадырь в ходе учений перебазировались российские стратегические бомбардировщики Ту-160.

Новая Земля Арктика Северный флот

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