Каждый второй россиянин понадеялся на улучшения в своей жизни в 2021-м

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Половина россиян (50%) ожидают, что наступивший 2021 год станет для них лучше по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди позитивных ожиданий сограждан в этом году рост доходов, повышение зарплаты либо пенсии (15% респондентов), 8% участников опроса ожидают завершения пандемии коронавируса, такое же количество опрошенных рассчитывает найти себе новую работу с более приемлемыми условиями.

По данным ФОМ, уровень позитивных ожиданий респондентов является самым высоким, начиная с 1994 года, когда оптимизм на предстоящий год испытывали 22% россиян, в целом за весь этот период самый высокий показатель позитивных ожиданий сограждан для своей жизни был отмечен в 2000 и в 2017 годах - по 46% респондентов соответственно.

В свою очередь, 12% россиян или каждый восьмой ждут в наступившем году ухудшений для своей жизни, что в три раза меньше, чем в 1994 году (37%), отмечают социологи.

Согласно опросу, среди негативных ожиданий - опасения снижения доходов, потери работы либо неудачи с поиском более высокооплачиваемого рабочего места.

Исследование показывает, что 28% сограждан не ждут в 2021 году ни позитивных, ни негативных изменений в своей жизни.

Всероссийский опрос был проведен 18-20 декабря 2020 года среди 1000 россиян в возрасте от 18 лет.