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Половина россиян согласна на меньшую зарплату ради работы ближе к дому

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Практически каждый второй россиянин (48%) готов пойти на понижение зарплаты ради того, что работа была расположено поближе к дому, не далее, чем в получасе ходьбы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, распространенного в Москве.

Более четверти участников опроса (26%) готовы ради этого снизить зарплатные ожидания на 5%, каждый седьмой (14%) - на снижение заработка на 10%, по 3% респондентов считают, что ради близости рабочего места к дому можно получать меньше на 15% - 20%.

По данным SuperJob.ru, 2% респондентов согласились бы иметь зарплату на четверть меньше, лишь бы работа была близко от дома.

37% участников исследования не согласны снижать зарплатные ожидания ради близости работы к дому. Мужчины в большей мере, чем женщины, не согласны занижать планку зарплаты ради того, чтобы пути на работу от дома был короче - 38% и 35% респондентов соответственно.

По данным опроса, 15% работающих граждан затруднились ответить на вопрос относительно согласия с меньшей зарплатой при близости работы к дому.

Опрос был проведен 12-18 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 443 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Россия

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