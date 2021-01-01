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Водители получили возможность самостоятельно комплектовать автоаптечку

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2021 года водителям разрешено самим собирать автоаптечку. Об этом ранее сообщил Минздрав РФ.

Как отметили в ведомстве, с этого числа "водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России".

При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

В Минздраве выразили уверенность, что "изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости".

Минздрав

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