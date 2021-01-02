Осужденный во Франции болельщик Ивкин вернулся в РФ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Один из двух россиян, которых суд во французском департаменте Буш-дю-Рон приговорил к тюремным срокам, признав виновными в участии в столкновениях между футбольными фанатами в Марселе на Чемпионате Европы 2016 года, Михаил Ивкин вернулся в Россию, сообщила член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

"Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается", - написала Бутина в своем телеграм-канале в субботу.

Она добавила, что Ивкин прибыл в Шеремеьтево.

В 2016 году в Марселе произошли крупные столкновения между футбольными фанатами из России и Англии. Менее многочисленные, но лучше подготовленные физически и организованные российские футбольные хулиганы, как сообщали тогда СМИ, убедительно взяли верх над англичанами. Двух россиян, представших перед судом, считают причастными к нанесению тяжелых травм одному из болельщиков сборной Англии.

14 декабря французские СМИ сообщили, что Михаил Ивкин, приговорен к трем годам тюрьмы и, как ожидается, в скором времени выйдет на свободу: это стало возможно, в частности, потому что ему зачтут срок, уже проведенный под стражей - с февраля 2018 года.

Второй осужденный, Павел Косов, получил приговор к 10 годам тюрьмы и, таким образом, продолжит отбывать его во Франции.