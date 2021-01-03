Профессию медика самой благородной назвали около 30% россиян

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Медицинские работники заняли лидирующие позиции в рейтинге самых благородных профессий за 2020 год, деятельность представителей сферы здравоохранения в таком качестве выделили 29% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Исследование показало, что российские женщины в большей мере, чем мужчины склонны отдать наибольший приоритет медицинским работникам - 35% и 24% респондентов соответственно.

Второе место в рейтинге, согласно опросу, проучила профессия учителя, которую самой благородной за прошедший год назвал каждый десятый россиянин (10%). При этом женщин, оценивающих данную профессиональную деятельность в таком качестве, оказалось более чем вдвое больше, чем мужчин - 14% и 6% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, профессии спасателя и курьера самыми благородными за 2020 год назвали по 4% россиян, строителя - 3% опрошенных, дворника, военнослужащего, пожарника - по 2% участников опроса и столько же респондентов в таком качестве выделили деятельность волонтеров.

Каждый четвертый россиянин (23%) назвал другие профессии, но приоритет в рейтинге по каждой из них (среди которых шахтер, юрист, летчик, ветеринар, инженер) поддержали менее 2% респондентов.

Опрос был проведен 22-25 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 348 населенных пунктах, во всех федеральных округах.