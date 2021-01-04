Севастополь обновил антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки в Севастополе случаев заражения коронавирусом впервые за все время пандемии достигло 89.

"По состоянию на утро 4 января зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19. 75 человек выписаны после выздоровления", - сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в городе на утро 30 декабря - 87. Всего за последний месяц прошлого года Севастополь обновил ковидный максимум два раза.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 7 тыс. человек, более 200 пациентов умерли.