Пришедший за лекарствами от COVID-19 петербуржец умер в аптеке

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В аптеке Приморского района Петербурга умер покупатель, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По его словам, инцидент произошел накануне, 3 января, утром в аптеке на Коломяжском проспекте. Как рассказала заведующая учреждением, 54-летний покупатель показал провизору рецепт на лекарства, назначаемые для лечения COVID-19, после чего "сел на корточки, начал задыхаться и упал на спину". Мужчине вызвали скорую помощь, но медикам осталось только констатировать его смерть.

Пока неизвестно, был ли он инфицирован коронавирусом, эта информация уточняется. По факту инцидента проводится проверка.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу, а также комментарием чиновников.