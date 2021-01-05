Китай впервые обязал рейтинговое агентство компенсировать дефолты по облигациям

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Суд в китайском Ханчжоу постановил, что рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co должно выплатить ряду кредиторов компенсацию за дефолты по облигациям строительной фирмы Wuyang Construction Group Co.

Dagong Global Credit Rating ответственно за выплату до 10% от общего размера требования долга, составляющего, как минимум, 494 млн юаней, более 400 индивидуальным держателям облигаций Wuyang Construction, следует из постановления суда, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Суд также признал ответственными юридического представителя Wuyang Construction, андеррайтера Tebon Securities Co., а также бухгалтерскую и юридическую компании в связи с их неспособностью надлежащим образом провести due diligence.

Пекин ужесточил контроль за рынком облигаций после роста количества дефолтов с ноября, введя краткосрочные запреты на новые бизнесы для двух других рейтинговых агентств и начав разбирательства в отношении нескольких банков, бухгалтерских компаний и крупного брокера в связи с потенциальными нарушениями, касающимися продажи облигаций.

Постановление суда создает прецедент для андеррайтеров, а также юридических и бухгалтерских фирм, которые теперь могут понести ответственность за потери держателей облигаций.

"Этот вердикт, должно быть, является первым в своем роде в Китае. Он существенно повышает цену мошенничества и ненадлежащей процедуры due diligence на рынке облигаций", - говорит аналитик Nanjing Securities Co. Ян Хао.

Wuyang Construction объявила дефолт по облигациям общим объемом около 1,4 млрд юаней ($216 млн) в 2017 году, позднее китайский регулятор в сфере ценных бумаг обвинил компанию в фальсификации финансовых документов для получения одобрения для продажи облигаций.