Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Кремль заявил, что Путин не будет "стрелять себе в ногу" в отношениях с Украиной

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Украинские власти уже давно перешли "красные линии", важные для российских интересов, но президент РФ Владимир Путин реагирует на политику Киева вдумчиво и не будет "стрелять себе в ногу", чтобы кому-то отомстить, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному в его канале на Youtube, тот напомнил Пескову о его словах, что у России есть "красные линии", которые она никому не позволит переступить, и попросил конкретизировать, о чем шла речь.

"Это те линии, которые идут в нарушение наших интересов", - ответил представитель Кремля.

В качестве примера он привел ситуацию в Белоруссии.

"Украина ушла за "красные линии"", - добавил Песков, назвав случившееся на Украине трагедией.

"Причем это – трагедия для всей Европы", - подчеркнул он.

Комментируя слова собеседника, что Россия позволяет переступать за эти "красные линии" и Путин не реагирует должным образом, Песков заметил, что "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, это не его".

"Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - пояснил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

Петербуржец зарезал жену и погиб, упав с балкона

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ
Пандемия коронавируса

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');