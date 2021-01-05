Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по-прежнему хорошо относится к Западу, несмотря на попытки относиться к России как к колонии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он и по-прежнему очень хорошо относится к Западу", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

Он пояснил, что "было бы глупо плохо относиться к Западу".

"Что такое Запад? Запад – это технологии, и мы по многим параметрам отстаем от них. Запад – это богатейшая культура, и нам есть, где делиться этой культурой. Мы тоже имеем высочайший уровень культуры. Запад – это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство США. Это нельзя не любить", - заметил пресс-секретарь президента.

"Но колониальные проявления – их нужно ненавидеть", - сказал он.