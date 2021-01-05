Минздрав РФ отверг критическую оценку Грецией вакцины "Спутник V"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Решение о регистрации вакцины "Спутник V" принималось с учетом ее эффективности, в условиях пандемии это оправдано, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Решение о регистрации вакцины принималось с учетом ее высокой эффективности, и, в том числе, данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, использованной для создания других вакцин центра имени Гамалеи. В условиях пандемии этот шаг был абсолютно оправдан, поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки", - сказал Фисенко журналистам во вторник.

Он отметил, что по аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями.

Фисенко подчеркнул, что в настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.

Ранее председатель Национального комитета Греции по вакцинации Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай рискнули начать масштабную вакцинацию с использованием вакцин от коронавируса, клинические испытания которых не закончились.