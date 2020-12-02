Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

Вакцинация начнется с врачей и учителей

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Производство вакцины от коронавируса дает возможность начать массовую вакцинацию в РФ уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны в режиме видеоконференции в среду.

Он отметил, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова, в свою очередь, отметила, что уже произведена оценка возможностей и "сейчас завершается подведение итогов".

"У нас есть возможность начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения, две из них вы упомянули – это врачи и педагогические работники", - рассказала она.

По ее словам, также рассматривается более широкий состав.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - заявила Голикова.

"На этой неделе, я надеюсь, я просто уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе", - сказала вице-премьер.

Президент в ответ предложил начать все-таки масштабную вакцинацию на следующей неделе.

"Я понимаю, что вы говорите очень осторожно, мы должны соблюдать эти осторожности – все верно. Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - заявил Путин.

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против нового коронавируса – "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина – от Центра имени Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями третьей фазы.

В Минздраве 27 ноября сообщали, что начало массовой вакцинации от коронавируса в России запланировано на январь-февраль, а вакцинация групп риска – с декабря.

В Кремле в среду, 2 декабря, подчеркнули, что вакцинация от коронавируса будет проходить на добровольной основе. "Все вакцинирование (...) на добровольной основе", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Хроника коронавируса. Декабрь.

7
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Владимир Путин Татьяна Голикова коронавирус

Новости по теме

Новости

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Казанский слесарь арестован по обвинению в убийстве 26 пенсионерок

Для организатора блэкаута в Крыму в 2015 году попросили 19 лет колонии

Умершие знаменитости

Умерла исполнительница главной роли в "Весне на Заречной улице"

Генпрокуратуру попросили обратить внимание на ситуацию на зверофермах РФ

Заразившийся COVID-19 врио главы Дагестана госпитализирован

Предполагаемому "поволжскому маньяку" предъявлено обвинение

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

Член группировки торговцев оружием из ЕС отсудил у РФ 50 тыс. рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');