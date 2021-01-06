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В Петербурге пропал фрагмент печати западноевропейской грамоты XII века

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фрагмент оттиска печати особо ценного документа архивного Фонда РФ украли из филиала архива Российской академии наук (РАН) в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, накануне в полицию Василеостровского района города обратилась научный сотрудник петербургского филиала архива РАН с заявлением о пропаже отделенного от рукописи фрагмента оттиска восковой печати "Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя", датированной XII веком. Элемент документа хранили в пластиковой коробке на реставрационном столе, сказал источник.

"Грамота архиепископа Зальцбургского..." является особо ценным документом архивного фонда РФ. Стоимость пропавшего элемента будет установлена в ходе экспертизы, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что пропажу обнаружили в процессе уборки после следственных действий, которые в архиве проводили в конце декабря. С чем связано внимание полиции, источник уточнить не смог.

По данным местных СМИ, 29 декабря в архив забрались воры. Они украли технику, но редкие документы не тронули. Полиция полагает, что фрагмент печати преступники могли уничтожить случайно.

Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Петербург РАН

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