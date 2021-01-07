Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В ходе селекторного совещания по коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководители управлений и организаций ведомства назвали эпидемиологическую обстановку по COVID-19 стабилизирующейся, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в стране наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие.

Еженедельно на возбудители ОРВИ обследуется порядка 20-21 тыс. человек. Из числа обследованных выявляются аденовирусы (8,7%), вирусы парагриппа (6,6%), РС-вирусы (1,9%), а также другие вирусы негриппозной этиологии.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции остается на особом контроле Роспотребнадзора.