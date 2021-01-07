Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
на 06.01В России 3 308 601+24 217В мире 86 405 927+733 893

Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19

Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В ходе селекторного совещания по коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководители управлений и организаций ведомства назвали эпидемиологическую обстановку по COVID-19 стабилизирующейся, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников. Показатель репродукции (Rt) в целом по стране составляет 1,0-0,9", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в стране наблюдается тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43, интенсивные показатели заболеваемости и уровень превышения недельного эпидпорога невысокие.

Еженедельно на возбудители ОРВИ обследуется порядка 20-21 тыс. человек. Из числа обследованных выявляются аденовирусы (8,7%), вирусы парагриппа (6,6%), РС-вирусы (1,9%), а также другие вирусы негриппозной этиологии.

Ситуация по новой коронавирусной инфекции остается на особом контроле Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор коронавирус

Новости

Один человек погиб под завалами на камчатском водопаде

Несколько человек упали под лед на камчатском водопаде

Что произошло за день: среда, 6 января

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В Сочи потушили все природные пожары

Пандемия коронавируса

В России зафиксировали свыше 24 тыс. новых случаев COVID за сутки

В России зафиксировали свыше 24 тыс. новых случаев COVID за сутки

В Сочи задержали пять человек по подозрению в поджогах

Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Россия в феврале увеличит добычу нефти на 75 тысяч б/с

Президент РФ поставил перед правительством задачу снизить безработицу

Президент РФ поставил перед правительством задачу снизить безработицу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');