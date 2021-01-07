Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 87 миллионов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По данным университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 87 186 540.

В трех странах зафиксировано более 5 млн заразившихся. В США с начала пандемии выявлено 21 229 340 случаев COVID-19, умерли 361 113 заболевших. В Индии выявили 10 395 278 заразившихся и 150 336 летальных исходов. В Бразилии зарегистрировано 7 873 830 заболевших, умерли 198 974 заразившихся.

По данным счетчика Worldometers, в мире выявлено 87 640 402 случая коронавирусной инфекции, умерли 1 891 692 заболевших.