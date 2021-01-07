Депутат Горелкин одобрил блокировку твиттера Трампа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Антон Горелкин одобрил решение соцсетей Twitter и Facebook временно блокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

"Можно с большой долей уверенности сказать, что не будь у проигравшего президента независимого доступа к огромной аудитории, этих событий не было бы (...) Это, пожалуй, первый раз, когда я считаю блокировку политика правильной. Необдуманные заявления уходящего президента уже привели к человеческим жертвам", - написал депутат в Телеграме.

Горелкин назвал случившееся очередным подтверждением силы соцсетей как инструментов воздействия на массы: "несколько твитов — и толпа штурмует Капитолий", хоть Трамп напрямую и не призывал к штурму.

"И от греха подальше хорошо бы ему помолчать, пока беспорядки не улягутся", - посоветовал депутат.

Он подчеркнул, что соцсети "должны работать по строгим правилам в рамках закона", "потому что абсолютная информационная вольница становится оружием экстремистов".

Антон Горелкин известен своими законодательными инициативами в сфере регулирования интернета. После того, как он летом 2019 года внес в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения "значимыми интернет-ресурсами", "Яндексу" пришлось сменить схему корпоративного управления.

В ноябре 2020 года он стал одним из авторов законопроекта о возможности блокировать соцсети в России, если те будут цензурировать важную для россиян информацию и ограничивать к ней доступ.