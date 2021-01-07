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Штурм Капитолия разозлил Меркель

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что ее "разозлили и опечалили" события в Вашингтоне, где сторонники президент Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

По ее словам, она, как большинство друзей США, восхищается американскими демократическими традициями, и сейчас глубоко сожалеет, что Трамп "не признавал своего поражения с ноября и подтвердил это вчера".

"Сомнения в исходе выборов были подогреты и создали атмосферу, которая сделала возможными события прошлой ночи", - объяснила канцлер.

Ранее события в Вашингтоне осудил глава МИД ФРГ Хайко Маас и другие мировые лидеры. Многие из них говорили, что беспорядки были спровоцированы ложными утверждениями об исходе выборов.

Сторонники Трампа, требуя признания его победы на выборах президента, ворвались в Капитолий, устроили потасовки с полицейскими, разгромили отдельные помещения и оставили самодельные бомбы в штаб-квартирах обеих основных политических партий. Погибли четыре человека, в Вашингтоне был введен комендантский час. Трампа заблокировали в Twitter и Facebook.

После их выдворения Конгресс сертифицировал победу Джо Байдена. Трамп заявил, что обеспечит мирную передачу власти 20 января, в день инаугурации, хотя и по-прежнему не признает свое поражение.

Штурм Капитолия

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Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
Ангела Меркель Германия США Вашингтон Капитолий Дональд Трамп

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