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В Псковской области восстановили энергоснабжение после ледяного дождя

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Восстановлено энергоснабжение в Псковской области, прерванное 2 января из-за налипания мокрого снега на проводах, сообщает в пятницу министерство энергетики России.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, без электричества максимально оставалась часть бытовых потребителей в 1 008 населенных пунктах Псковского, Опочецкого, Струго-Красненского, Гдовского и Себежского районов (около 16 200 человек); социально значимые объекты - 13. Мощность отключенных потребителей - 8,9 МВт, сказали в Минэнерго.

Отмечается, что 4 января в 15:00, по информации ПАО "Россети", аварийно-восстановительные работы по ВЛ 6-10 кВ были завершены. 8 января по состоянию на 10:00 отключенных ВЛ 0,4 кВ и выше нет. Индивидуальных заявок от потребителей по сетям 0,4 кВ не поступало.

К аварийно-восстановительным работам привлекались 183 бригады (713 специалистов и 203 единицы техники).

Как сообщалось, энергетики ликвидировали последствия сильного снегопада, накрывшего большинство районов Псковской области в ночь на 2 января. Ситуация осложнилась переходом температуры от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега и льда на провода.

Специалисты "Россетей" заранее перешли в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Со 2 января они действуют в особом режиме работы.

3 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя и снегопада.

Псковская область Минэнерго РФ

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