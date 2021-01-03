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Путину доложили о последствиях ледяного дождя в Псковской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек, сообщается на сайте Кремля.

"Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тысяч человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

О том, что в более трехстах населенных пунктах Псковской области сохраняются перебои в подаче электроснабжения из-за налипания мокрого снега на проводах, сообщило в воскресенье министерство энергетики РФ.

"Без электроснабжения остаются часть бытовых потребителей в 335 населенных пунктах Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов (около 5 600 человек). Мощность отключенных потребителей - 3,8 МВт", - рассказали в Минэнерго.

Задействовано 41 РИСЭ суммарной мощностью 1,8 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 128 бригад в составе 439 человек и 169 единиц специальной техники.

Как сообщалось, в Псковской области на фоне продолжающихся аномальных осадков введен особый режим работы в зоне ответственности Псковского филиала "Россети Северо-Запад". Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16 200 человек).

Накануне "Россети Северо-Запад" восстановили системообразующую сеть 35-110 кВ. Специалисты продолжают круглосуточно работать на распределительных линиях 6-10 кВ.

Псковская область Владимир Путин Михаил Ведерников

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