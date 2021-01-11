В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Еще 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 4646.

За сутки в стране скончались 436 человек. Общее число жертв заболевания выросло до 62 273.

Поправились и выписаны уже 2 млн 800 675 пациентов, в том числе 21 786 за последние сутки.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 3 млн 425 269 эпизодов заражения COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю Россия остается на четвертом месте в мире, уступая США (22,4 млн), Индии (10,4 млн) и Бразилии (8,1 млн). В Великобритании, которая занимает пятую строчку, 3,081 млн зараженных.

Следом за Москвой по COVID-приросту идут Петербург (3004 новых случая за сутки) и Московская область (1315 новых случаев за сутки). Еще 474 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 392 - в Воронежской области, 390 - в Ростовской области, 384 - в Свердловской области, 316 - в Красноярском крае, 301 - в Вологодской области. В остальных субъектах менее 300 заболевших за сутки. Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны.