Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 279 044+644 726

В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Еще 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 4646.

За сутки в стране скончались 436 человек. Общее число жертв заболевания выросло до 62 273.

Поправились и выписаны уже 2 млн 800 675 пациентов, в том числе 21 786 за последние сутки.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 3 млн 425 269 эпизодов заражения COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю Россия остается на четвертом месте в мире, уступая США (22,4 млн), Индии (10,4 млн) и Бразилии (8,1 млн). В Великобритании, которая занимает пятую строчку, 3,081 млн зараженных.

Следом за Москвой по COVID-приросту идут Петербург (3004 новых случая за сутки) и Московская область (1315 новых случаев за сутки). Еще 474 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 392 - в Воронежской области, 390 - в Ростовской области, 384 - в Свердловской области, 316 - в Красноярском крае, 301 - в Вологодской области. В остальных субъектах менее 300 заболевших за сутки. Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Доллар подорожал на 34,5 копейки

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 января

Источники сообщили о высоких шансах Памфиловой остаться во главе ЦИК

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку
Пандемия коронавируса

"Спутником V" привили более 1,5 млн человек

Что произошло за день: воскресенье, 10 января

Пандемия коронавируса

В РФ выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Путин провел совещание по ситуации в Карабахе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');