На "Восточном" построят стартовый стол для ракеты "Амур-СПГ"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Стартовый стол для ракеты-носителя "Амур-СПГ" на космодроме "Восточный" будет построен в рамках третьей очереди, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Задача ЦЭНКам поставлена разработать крайне простой и дешевый в эксплуатации старт для "Амура". Конечно, он станет элементом третьей очереди", - написал Рогозин в фейсбуке, отвечая на вопрос пользователя.

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска "Енисея".

"Восточный" – самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома состоялся в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".