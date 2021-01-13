Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангары-А5" на космодроме Плесецк Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина предлагает использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей", говорится в решении Совета.

Как отмечается в документе, совет рекомендует генконструкторам "Роскосмоса" обеспечить "разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной "лунной" подпрограммы госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", предусматривающей, выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году, с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса "Ангара-5В".

После докладов Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева совет по космосу РАН рекомендовал руководству РАН и "Роскосмоса" "обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года "в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок".

Ранее для полетов к Луне планировалось задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей". Для ее запусков на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

18 марта Рогозин опубликовал в твиттере фотографии конструкций будущей ракеты.

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Строительство космодрома Восточный ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", к 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", после этого должно начаться возведение третьей очереди для запуска "Енисея".