Число заболевших COVID-19 в Подмосковье за праздники выросло на 7%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Количество заболевших COVID-19 в Подмосковье за новогодние праздники увеличилось на 7%, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в понедельник.

"По состоянию на 10 января выявлено почти 168,5 тыс. случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. За 10 праздничных дней прирост составил - плюс 7%", - сказала Стригунков в ходе совещания губернатора с зампредами регионального правительства и главами округов.

Она добавила, что при этом количество новых случаев заболевания в сутки снизилось на 24%, количество госпитализаций - на 3%.

Стригункова также сообщила, что в Подмосковье прививку против коронавируса сделали более 17 312 человек. По ее словам, всего в регионе действуют 94 пункта вакцинации от COVID-19, из них 93 работали в праздники.

Она уточнила, что в Подмосковье сохраняется остаток вакцин в количестве порядка 10 тыс. доз.