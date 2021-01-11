Прокуратура проверит смерть первой жены Шукшина после отказов в госпитализации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Республики Алтай начала проверку по информации СМИ о том, что 90-летней местной жительнице Марии Шумской, первой жене писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, скончавшейся в начале января, не была оказана своевременная медицинская помощь.

"При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Накануне газета "Листок" в Республике Алтай опубликовала материал со ссылкой на опекуна Шумской Владимира Ковалева, который рассказал, что несколько раз вызывал к ней скорую, но врачи якобы отказывались ее госпитализировать, ссылаясь на преклонный возраст женщины и на занятость коек в больнице.