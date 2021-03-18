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Обстоятельства смерти детского хирурга проверят в рамках уголовного дела

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Ульяновске возбуждено уголовное дело о гибели 60-летнего мужчины в больнице, сообщили в областном управлении СКР. Имя умершего там не назвали. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что выясняются причины смерти известного детского хирурга Михаила Четина.

Дело расследуется по части 2 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Четин, детский хирург, эндоскопист, преподаватель кафедры педиатрии УлГУ, умер 8 февраля. Ему стало плохо с сердцем на работе, когда он принимал пациентов в частной клинике "Нева".

Дочь врача затем написала в соцсетях, что прямо в "Неве" ему сделали электрокардиограмму и диагностировали инфаркт. Скорая помощь отвезла его в реабилитационный центр, где ему сделали компьютерную томографию и с диагнозом COVID-19 отправили в инфекционную больницу. Из-за потери нескольких часов лечение не началось вовремя, считает дочь Четина. Она отметила, что коронавирусной инфекцией ее отец переболел в ноябре.

Минздрав Ульяновской области начал проверку сообщения об отказе в госпитализации. Губернатор региона Сергей Морозов на совещании с главными внештатными специалистами поручал разобраться в причинах гибели Четина.

"Я общался и с его коллегами, и с семьей. Если подтвердится халатность, о которой мне сообщили, выводы будут сделаны крайне жесткие", - отмечал губернатор.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Четин Ульяновск коронавирус СКР Нева УлГУ Сергей Морозов

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