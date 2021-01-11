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Два бронзовых гребных винта похитили с эсминца Балтийского флота

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Командир эсминца "Беспокойный", по данным следствия, оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля, сообщил "Интерфаксу" руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.

"Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца "Беспокойный". Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь", - сказал Шаршавых.

По его словам, чтобы "замести следы", вместо бронзовых винтов фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.

ВМФ РФ Балтийский флот

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