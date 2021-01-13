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Судозавод "Янтарь" отмежевался от хищения винтов с эсминца Балтфлота

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Судостроительный завод "Янтарь" и его сотрудники не причастны к уголовному делу о краже бронзовых гребных винтов с эсминца Балтфлота "Беспокойный", заявили в пресс-службе предприятия.

Днем ранее в СК сообщили о скором завершении расследования этой кражи и о том, что в причастности к хищению подозревают командира эсминца. Отмечалось, что кража произошла, когда корабль стоял на конвертации на заводе.

"Завод не является стороной и не имеет отношения к уголовному делу о похищении гребных винтов с эсминца Балтийского флота, поскольку винты были похищены за пределами его территории", - заявил представитель предприятия.

По версии следствия, моряки и гражданские лица похитили с корабля два бронзовых винта общей массой 26 тонн и подменили их металлическими, стоимость и качество которых в разы ниже. Ущерб, нанесенный государству, следствие оценило в 39 млн рублей.

Как пояснили "Интерфаксу" в следствии, винты были вывезены с территории завода на основании документов, подписанных командиром корабля. Только потом их заменили другими и похитили.

Янтарь Балтфлот СКР

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