Абрамченко заявила о необходимости ухода от неперерабатываемой упаковки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - России нужно перейти на экологичную упаковку и постепенно отказаться от определенных ее видов, которые не поддаются переработке, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью изданию "Коммерсантъ".

"Мы это обсуждали, и сейчас заложено в концепцию (расширенной ответственности производителя - РОП), что от определенных видов упаковки либо товаров (коктейльных трубочек, ватных палочек, как и от определенной упаковки, например, разноцветной бутылки), постепенно нужно отказываться. Она не перерабатывается", - отмечает Абрамченко.

По ее словам, РФ необходимо перейти на экологичную упаковку. Вице-премьер добавила, что этот процесс нужно развивать и фиксировать в нормативных актах страны, а также постепенно подготавливать к нему бизнес.

Для того, чтобы выполнить задачи в рамках реализации национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", необходимо ввести раздельный сбор отходов, реализовать обновленную концепцию РОП, построить современные экологичные полигоны, создать новые сортировочные и утилизационные мощности, а также принять закон о вторичных материальных ресурсах, заявляет вице-премьер.

Абрамченко отмечает, что часть экологического сбора с производителей в рамках концепции РОП будет направляться на проекты по сортировке и утилизации.

"Фактически это касается пяти наименований видов упаковки и материалов. Мы знаем, где и как их нужно построить. Инвестиционный цикл создания утилизационных и сортировочных мощностей мы должны запустить в 2021 году. Для этого уже создали новые меры поддержки со стороны ППК РЭО (российского экологического оператора). Будет субсидироваться процентная ставка по кредитам, поддерживаться лизинг", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что планирование сортировочных и утилизационных мощностей должно происходить из федерального центра. Кроме того, по ее словам, необходимо учитывать имеющиеся мощности в конкретных регионах для достижения баланса по стране.

Абрамченко заявила, что закупки экологичной упаковки государством и государственными компаниями также предусматриваются. "Мы это предусматриваем и в концепции, и проговаривали с коллегами из ключевых ведомств на совещаниях. Я за это. И мы это сделаем", - сказала вице-премьер.

Она отмечает, что в рамках концепции РОП необходимы механизмы контроля, перевод системы в цифровую среду и стимулирование вовлечения вторичного сырья в оборот.

Как сообщалось, по итогам заседания рабочей группы по разработке новой концепции РОП в декабре 2020 года было принято решение отменить нормативы утилизации упаковки и сохранить ответственность за ее утилизацию за производителями.

Новые правила в рамках концепции РОП, вступающие в силу с 2022 года, нацелены на то, чтобы создать импульс для утилизации образуемых отходов и снизить финансовую нагрузку на российских граждан.

С 2022 года планируется добиться в РФ полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией. Предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно - путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях, иначе нужно будет оплатить экологический сбор.