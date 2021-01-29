В правительстве призвали к 2030 году сократить вдвое объемы захоронения мусора

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, считает, что к 2030 году в стране нужно сократить объемы захоронения твердых коммунальных отходов на свалках в два раза.

"Современный полигон - объективная реальность, это необходимость. Но полигон - это захоронение мусора в землю. Наша с вами задача - сократить объем этого мусора в земле к 2030 году в два раза. Способы сокращения мусора в земле разные. Первое, с чего мы должны начинать, - это раздельный сбор мусора и снижение (объема. - ИФ.) упаковки", - сказала Абрамченко.

По ее сведениям, в 2020 году 50% мусора составляла упаковка, в первую очередь, пластик.

"Этот пластик через культуру потребления нужно сокращать. Мы в рамках концепции расширенной ответственности производителей-импортеров заложили некие меры. Трудноперерабатываемый пластик - от него нужно отказываться. Не голосовать ногами за цветные пластиковые бутылки в магазинах и постепенно ориентировать производителей сокращать производство такого пластика", - пояснила вице-премьер.

Кроме того, она заявила о необходимости организовать раздельный сбор мусора на каждой контейнерной площадке и вывозить годный к переработке мусор отдельным транспортом.

Третье направление - это использование оставшихся после сортировки отходов "хвостов" для производства техногрунтов.

"Хвост может быть источником для производства техногрунтов. Это подложка, в том числе для строительства автомобильных дорог. Так делает весь мир. И в этом направлении мы тоже двигаемся", - отметила Абрамченко.