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Туроператоры Петербурга потеряли в новогодние каникулы до 90% туристов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Туроператоры Санкт-Петербурга в новогодние каникулы приняли лишь 10-15% от прошлогоднего потока туристов, до 90% клиентов аннулировали туры из-за введенных властями города ограничений, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она напомнила, что после того как власти в декабре объявили о закрытии на каникулы развлекательных объектов, а также ресторанов и кафе, туристы начали массово аннулировать туры. Объем аннуляций достиг 90%.

"Число обслуженных туроператорами клиентов составило 10-15% от уровня новогодних каникул 2019 года. Это туристы, которые не хотели платить большие штрафы за возврат авиабилетов, и те, кто уж очень хотел встретить Новый год именно в Петербурге. Поскольку автобусные туры делать было нельзя, люди гуляли по городу и развлекали себя сами. Часть туристов заказывала у операторов пешеходные экскурсии и однодневные выезды в соседние регионы", - рассказала Тюрина.

По ее словам, побывавшие в новогоднем Петербурге туристы остались довольны поездкой - было не очень холодно, и в города оставались открытыми популярные места для прогулок: например, территория Петропавловской крепости. Кроме того, работали все популярные объекты в Ленинградской области - туристов возили в Выборг, Гатчину, а также в Карелию и Новгород, организовывали для них театрализованные пешеходные экскурсии.

"Как говорят туроператоры, такого нервного Нового года и Рождества еще не бывало, а туристов приехало в 10 раз меньше, чем обычно. Не оправдались даже ожидания от продаж туров с кэшбэком - бронировали мало. Люди очень хотели сменить обстановку в каникулы. Но когда в начале декабря городские власти объявили об ограничениях, почти все туры аннулировали", - добавила Тюрина.

Ослабление ограничений в Петербурге

С 11 января в Санкт-Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк, разрешен доступ посетителей на выставки и концерты. Также был снят запрет на автобусную перевозку пассажиров по туристическим или экскурсионным маршрутам. С 7 января в городе работают театры, немногим ранее - 4 января - открылись рестораны и другие заведения общественного питания. В то же время запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий со зрителями продлится до конца месяца.

"Но туроператоры отмечают, что локдаун, по сути, продолжается, несмотря на заметное ослабление ограничений", - подчеркнула Тюрина.

Петербург РСТ Ирина Тюрина Коронавирус

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