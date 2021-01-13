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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
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Новгородский акушер умер от COVID-19 после работы с заразившимися роженицами

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В петербургском Национальном медицинском исследовательском центре имени Владимира Алмазова во вторник от коронавируса скончался главный акушер-гинеколог Новгородской области Валерий Мишекурин, лечивший в Великом Новгороде инфицированных рожениц, сообщили в региональном правительстве.

53-летний врач 27 лет проработал в новгородском здравоохранении и помог появиться на свет тысячам младенцев, отмечают власти. С 2009 года он руководил областным роддомом.

"В период эпидемии Мишекурин принял первые роды у новгородки с коронавирусной инфекцией, а потом он вел рожениц, зараженных коронавирусом", - говорится в информации .

В числе наград Мишекурина был нагрудный знак "Верность долгу и милосердие", добавили в правительстве Новгородской области.

Новгород Валерий Мишекурин коронавирус COVID-19

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