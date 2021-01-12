Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Оформление электронных виз для иностранных граждан, которое должно было начаться 1 января 2021 года, приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщает консульский департамент МИД РФ.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза.

Согласно закону, виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Однократная виза действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что сожалеют о приостановке выдачи виз, но напомнили, что, пока закрыты границы иностранцы все равно не смогли бы ими воспользоваться.

"Ситуация в турбизнесе очень сложная, въездной туризм не работает почти год. Поэтому крайне важно при первой же возможности запустить получение электронных виз для туристов из стран с благоприятной эпидемической обстановкой", - заявил президент объединения Андрей Игнатьев.

Он подчеркнул, что на въездной туризм приходится 30% российского туристического рынка, а в 2019 году Россия заработала на нем почти $11 млрд.