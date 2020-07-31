Путин подписал закон о введении электронной однократной визы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица.

Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств.

Перечень таких иностранцев, въезжающих в РФ с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, установит правительство РФ.

Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте в интернете.

Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

Въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан на основании электронных виз будет осуществляться через пункты пропуска через государственную границу РФ, определенные правительством РФ.