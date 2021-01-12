Роскомнадзор возбудил восемь дел в отношении проектов "Радио Свобода"

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил первые восемь из 18 протоколов за отсутствие маркировки СМИ, признанных в РФ иноагентами, на четырех сайтах, которые являются проектами корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

В пресс-службе ведомства сообщили, что восемь протоколов составлены по статье 19.34.1 КоАП. Причина – неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации.

"В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что "СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало".

В сообщении ведомства вновь не уточняется, о каких конкретно СМИ-иноагентах идет речь.

Уведомления от РКН

"Интерфакс" ранее сообщал, что Роскомнадзор намерен выписать в общей сложности 18 протоколов в отношении проектов корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а также генерального директора созданного ею в России юридического лица, которым является руководитель Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый. Это следует из ответа ведомства, которое сообщило в конце декабря, что "первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ (за отсутствие маркировки на их сайтах), находящихся под управлением одного юридического лица". Там уточнили, что протоколы будут составлены в отношении юридического лица (9 протоколов по каждому нарушению), и в отношении должностного лица – генерального директора юридического лица (также девять протоколов по каждому нарушению).

Корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" ранее получила уведомления от Роскомнадзора (РКН) о составлении протоколов об административной ответственности за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, сообщил "Интерфаксу" Шарый, который согласно данным "СПАРК-Интерфакс" является генеральным директором ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", зарегистрированного в начале прошлого года в РФ.

Протоколы будут составлены по статье 19.34.1 КоАП РФ, которой предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц – 50 тыс. руб., на юрлиц – 500 тыс. руб.

Таким образом, сумма наложенных штрафов в отношении проектов "РСЕ/РС" в случае, если мировой суд согласится с позицией РКН, может достигнуть 4,95 млн рублей.

Форма маркировки

В соответствии с его приказом от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта в этом сообщении должен быть в два раза больше, чем в основном тексте новости.

Реестр СМИ-иноагентов

В реестр СМИ-иноагентов включены 10 медиа: "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов: "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время", а также ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". 21 декабря в реестр Минюста также было включено чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT". А 28 декабря в тот же самый реестр СМИ попали: ветеран российской правозащиты, глава движения "За права человека" Лев Пономарев, журналистка проекта "Север.Реалии" Людмила Савицкая, журналист издания "7x7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и петербургская художница, активистка арт-группы "Родина" Дарья Апахончич.