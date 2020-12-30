Путин подписал закон об иноагентах-физлицах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, допускающий присвоение статуса иностранного агента физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума окончательно приняла законопроект 23 декабря. Совет Федерации его одобрил 25 декабря.

В соответствии с этим законом, иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации в России. В число таких признаков включается участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности российского государства, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России.

Закон обязывет СМИ маркировать любые публикации, в котором упоминается любой иноагент, указав, что этот человек или организация исполняет функции иностранного агента.

НКО, включенные в "реестр иностранных агентов", будут обязаны представлять в министерство юстиции программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились).

Кому статус иноагента не грозит

Перед вторым чтением законопроекта депутаты внесли в него поправки, уточняющие определения политической деятельности и неполитической деятельности, что существенно при присвоении статуса иноагента.

Спектр неполитической деятельности, согласно закону, будет широким. Это работа в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Еще одна поправка сняла с блогеров и обычных граждан обязанность маркировать информацию об иноагентах.