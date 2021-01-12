Россельхознадзор предложил унифицировать в ЕАЭС контроль за ГМО-растениями

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор предлагает унифицировать в ЕАЭС контроль за выращиванием и перемещением семян и растений с ГМО.

Как сообщает служба, предложения о законодательном регулировании в этой области неоднократно направлялись в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), "однако не получили развития". Последнее обращение в ЕЭК о необходимости в кратчайшие сроки урегулировать этот вопрос было направлено 30 декабря 2020 года.

Россельхознадзор предложил комиссии внести соответствующие изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе и Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Кроме того, ведомство инициировало принятие международного договора государств-членов ЕАЭС о порядке ввоза и перемещения семян сельскохозяйственных растений, полученных с использованием генной инженерии, и контроля за их обращением на территории союза.

Россельхознадзор также считает необходимым внести изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна", предусматривающие запрет производства на территории всех государств-членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО.

Россельхознадзор готов к обсуждению этих предложений с представителями всех стран-членов ЕАЭС, подчеркивается в сообщении.

Необходимость унификации контроля служба объясняет тем, что в настоящее время в ЕАЭС отсутствуют общие нормативы, регламентирующие выращивание и перемещение между странами союза ГМО-семян и растений. "Это приводит к тому, что модифицированные семена могут не только свободно обращаться на территории ЕАЭС, но и попадают в Россию, - говорится в сообщении. - Происходит это по двум причинам. Первая заключается в отсутствии контроля при перемещении продукции между странами союза, что позволяет осуществлять ее беспрепятственную перевозку. Вторая - в отсутствии единой и прозрачной системы контроля за выращиванием ГМО-продукции в ЕАЭС".

Россельхознадзор напоминает, что законодательство РФ с 4 июля 2016 года запрещает выращивание ГМО-растений и ввоз в страну семян, генетическая программа которых изменена. Однако, несмотря на это, в 2020 году ведомство обнаружило ГМО в российском рапсе и сое. Кроме того, в прошлом году поступили уведомления от главного таможенного управления КНР об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле российского происхождения и в рапсовом шроте и масле, произведенных в Казахстане.

В Россельхознадзоре не исключают, что ГМО-продукция была выращена из семян, нелегально ввезенных из стран ЕАЭС. По данным федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Аргус-Фито", в Россию в 2020 году 90% импортных семян было ввезено через Белоруссию.