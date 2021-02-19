Правительство внесло в Госдуму проект закона "О семеноводстве"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона "О семеноводстве", одобренный на заседании в среду. Соответствующее распоряжение подписано 18 февраля 2021 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Представителем правительства при рассмотрении законопроекта в палатах Федерального собрания назначен статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.

Законопроект направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в РФ, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала.

Информационная система о семенах

В документе определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Благодаря этому цифровому ресурсу сельхозпроизводители смогут получить информацию о наличии на рынке качественного посевного материала с заданными характеристиками, а также узнать, подходят ли указанные семена для воспроизводства в конкретных условиях. Уточнен также порядок включения новых сортов в Государственный реестр селекционных достижений, согласно которому каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной специфики. Документ, в том числе, предусматривает меры, направленные на предотвращение ввоза на территорию РФ семян растений, содержащих ГМО.

Проект закона разработал Минсельхоз и в конце 2020 года внес его в правительство.

По его данным, обеспеченность российского АПК семенами отечественной селекции в настоящее время составляет 62,7%.