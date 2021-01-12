Минобороны заказало еще две стратегические атомные подлодки "Борей-А"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минобороны России и "Севмаш" заключили контракт на строительство двух стратегических атомных подводных крейсеров проекта "Борей-А", сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

"В июле был заключен контракт с министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта "Борей-А", которые будут названы "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", - сказал Будниченко в интервью корпоративному журналу "Завод".

По его словам, выведенная из эллинга летом подлодка "Князь Олег" проходит достройку и заводские испытания. Еще четыре подлодки проекта "Борей-А" находятся на разной степени достройки.

Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" – подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" – они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.