Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Минобороны заказало еще две стратегические атомные подлодки "Борей-А"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минобороны России и "Севмаш" заключили контракт на строительство двух стратегических атомных подводных крейсеров проекта "Борей-А", сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

"В июле был заключен контракт с министерством обороны РФ на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта "Борей-А", которые будут названы "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", - сказал Будниченко в интервью корпоративному журналу "Завод".

По его словам, выведенная из эллинга летом подлодка "Князь Олег" проходит достройку и заводские испытания. Еще четыре подлодки проекта "Борей-А" находятся на разной степени достройки.

Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" – подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" – они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Минобороны РФ Севмаш Борей-А Дмитрий Донской Князь Потемкин

Новости

Роскомнадзор возбудил восемь дел в отношении проектов "Радио Свобода"

Роскомнадзор возбудил восемь дел в отношении проектов "Радио Свобода"

Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России

Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России

Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено

В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

В ГД внесен законопроект о компенсации за незаконное задержание

В Думе сочли ненужным запрет на крещенские купания в РФ из-за пандемии

В Думе сочли ненужным запрет на крещенские купания в РФ из-за пандемии
Пандемия коронавируса

Источники не ждут поставок вакцины Pfizer в Россию в 2021 году

По делу о сходе лавины задержан дежурный диспетчерской службы Норильска

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на Алтае

Шаман Габышев задумал въехать в Москву на белом коне

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено еще 22,9 тыс. случаев заражения COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');