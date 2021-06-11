Атомную подлодку "Борей" впервые покажут публике на "Армии-2021"

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке впервые планируется показать широкой публике атомный подводный крейсер проекта "Борей", сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности Краснознаменных войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) мероприятия международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2021" станут самыми масштабными за все время его проведения.

Выставки вооружения и военной техники планируется провести в период с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех населенных пунктах Дальневосточного федерального округа.

Для гостей форума будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев", противодиверсионный катер проекта "Грачонок", современные водолазные и гидрографические катера. Будет показана практическая работа подводного телеуправляемого аппарата "Марлин", образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

На площадках военно-технического форума в Петропавловске-Камчатском будет выставлено 17 образцов вооружения, военной и специальной техники Береговых войск. Посетителям продемонстрируют танк Т-80БВ, БТР-82А, ПУ БРК "Бастион" и "Бал", ПУ ЗРК "С-400" и ЗРАК "Панцирь-С", а также образцы автомобильной техники и экипировки времен Великой Отечественной войны.