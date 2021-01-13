Президент РАН назвал разработку вакцины "Спутник V" мировой сенсацией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Разработка вакцины против коронавирусной инфекции является не единственным достижением отечественных ученых, есть прорывные исследования и в других сферах, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

"Наши вакцины против коронавируса. Это самый настоящий мировой уровень. Они стали сенсацией для всего мира, кто-то тут же стал высказывать сомнения, что и понятно - конкуренция жесточайшая. Помимо вакцин у нас есть и другие серьезные достижения", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос издания, каковы достижения российской науки на мировом уровне.

Также, по словам президента РАН, "прорывом для мировой астрофизики стали результаты космической обсерватории "Спектр-РГ"".

"Она впервые с рекордной четкостью дважды осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что позволило построить карту, содержащую на порядок больше источников, чем было известно прежде", - подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что "еще одно недавнее выдающееся достижение нашей науки - лекарство от болезни Бехтерева, хронического системного аутоиммунного заболевания суставов".

"Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивают организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием. Это важнейшее исследование связано не только с болезнью Бехтерева, его значение намного шире. Речь идет о так называемых нейтрализующих антителах, которые могут применяться для лечения самых разных аутоиммунных заболеваний, когда иммунные клетки организма начинают атаковать здоровые клетки", - заявил глава РАН.

При этом он уточнил, что "нейтрализующие антитела могут применяться и для лечения ковида".

"У нас начинаются клинические испытания антитела, нейтрализующего SARS-CoV-2. Оно разработано учеными РАН совместно с китайскими коллегами", - сказал Сергеев.

По его словам, которые приводит газета, "этот список достижений можно продолжить".

"Есть интересные прорывные работы в самых разных сферах науки - прикладной математике, физике, геофизике, археологии, науках о жизни, науках о материалах и так далее. В Год науки должны стартовать несколько масштабных проектов, в том числе по изучению мозга и освоению ресурсов Мирового океана", - сообщил президент РАН в беседе с изданием.