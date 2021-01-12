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Мексика задумалась о покупке 24 млн доз "Спутник V"

Мексика задумалась о покупке 24 млн доз "Спутник V"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мексика изучает возможность приобретения у России 24 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"Мы думаем, что могли бы использовать до 24 миллионов доз этой вакцины для 12 миллионов человек", - заявил чиновник на пресс-конференции.

По его словам, предварительная договоренность об этом достигнута по итогам встреч с российскими представителями.

Лопес-Гатель сообщил также, что первая партия доз вакцины AstraZeneca, которая производится в Аргентине, находится на пути в Мексику и прибудет позже в понедельник или вторник.

Мексика

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