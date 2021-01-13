Помощника машиниста поезда задержали после гибели зажатого дверьми пассажира

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе задержан помощник машиниста электропоезда, сотрудник моторовагонного депо "Крюково". Он стал фигурантом уголовного дела о гибели пассажира, которого зажало дверьми электрички, сообщили в Московском межрегиональном управлении СК на транспорте.

Пассажир погиб поздним вечером 11 января на станции "Березки дачные" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Его зажало дверьми отходящей от станции электрички "Конаково-Москва" и протащило по платформе. Он погиб на месте.

Следствие считает, что это произошло из-за "ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы".

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте (ч.2 ст. 263 УК).