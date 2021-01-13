Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 594 383+703 003

Помощника машиниста поезда задержали после гибели зажатого дверьми пассажира

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе задержан помощник машиниста электропоезда, сотрудник моторовагонного депо "Крюково". Он стал фигурантом уголовного дела о гибели пассажира, которого зажало дверьми электрички, сообщили в Московском межрегиональном управлении СК на транспорте.

Пассажир погиб поздним вечером 11 января на станции "Березки дачные" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Его зажало дверьми отходящей от станции электрички "Конаково-Москва" и протащило по платформе. Он погиб на месте.

Следствие считает, что это произошло из-за "ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы".

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте (ч.2 ст. 263 УК).

Московская область СКР Березки дачные

Новости

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Пандемия коронавируса

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

"Варьеганнефтегаз" появился в аффилированных лицах ННК Худайнатова

Навальный попал в больницу

Навальный пообещал вернуться в Россию в воскресенье

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Мошенники стали обворовывать граждан, выдавая себя за работодателей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');