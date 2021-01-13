Депутат Горелкин допустил, что ivi придется изменить структуру владения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатру ivi, чье IPO оказалось под вопросом из-за законопроекта депутата Антона Горелкина, следует изменить структуру владения, что позволит ему в перспективе защитить свои позиции на российском рынке, считает автор законодательной инициативы.

Головной компанией российского ООО "Иви.ру" является кипрская Ivi.ru Media Ltd. В ноябре прошлого года, по неофициальной информации, онлайн-кинотеатр подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о проведении IPO, рассматривая возможность размещения на NASDAQ в начале 2021 г. Однако уже в самом конце 2020 г. появилась информация о законопроекте Горелкина об обязательном согласовании доли иностранного владения аудиовизуальными сервисами на правкомиссии, который сильно затрудняет размещение для ivi. В среду Forbes сообщил со ссылкой на источники, что IPO отложено на неопределенный срок.

"Много пишут про отмену IPO онлайн-кинотеатра ivi. Винят в этом мои поправки в закон об аудиовизуальных сервисах. И в таком тоне все это сообщают, будто завтра ivi прекратит существование", - написал Горелкин в своем телеграм-канале. Сам депутат не считает свою инициативу губительной для ivi: "Мне все это напоминает историю о том, как "Горелкин обрушил "Яндекс". Когда компания разобралась со структурой собственности, ее акции взлетели на небывалую высоту".

"Да, вероятно, ivi придется пересмотреть стратегию развития. И в итоге, я уверен, проект станет еще более успешным, самостоятельным, а не продастся кому-то из западных крупных игроков. Никто в руководстве страны не желает уничтожить российские онлайн-кинотеатры. Наоборот - боятся, что их не останется, что они уступят рынок глобальным компаниям, и мы в этом сегменте станем зависимы от чужой воли и чужих денег. Мой закон - попытка предотвратить такой сценарий", - написал депутат от "Единой России".

"Кипрский офшор, как в случае ivi, не лучшая идея, чтобы зарабатывать на российском рынке. Владельцы сервиса в любой момент могут это исправить, зарегистрировав (холдинговую - ИФ) компанию на родине", - заключил Горелкин.

Сейчас, по закону об информационных технологиях, владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства. Иностранные граждане и организации вправе владеть либо управлять таким сервисом при условии согласования с правительственной комиссией.

При этом в законе заложена конструкция, из которой следует, что иностранцы могут, при условии согласования на правкомиссии, владеть более чем 20% аудиовизуального сервиса, если количество его российских пользователей составляет меньше половины от общего количества пользователей этого аудиовизуального сервиса по всему миру. При этом для кинотеатров, ориентированных на российскую аудиторию (более 50% из числа пользователей составляют россияне), такого правила нет. Единственное требование к владельцу такого аудиовизуального сервиса - это наличие российского юридического лица.

В пояснительной записке к законопроекту Горелкина говорится, что часть аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр Роскомнадзора, имеют в числе конечных бенефициаров иностранных субъектов, доля владения которых может превышать допустимые 20%. При этом действующая законодательная конструкция позволяет в отдельных случаях сохранять такую долю владения без согласования на правительственной комиссии. Внесенный законопроект делает обязательным согласование правительственной комиссией доли иностранного владения аудиовизуальным сервисом, превышающей 20% во всех случаях, вне зависимости от аудитории.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был запущен в 2010 г., его основал Олег Туманов, а ранним инвестором был ru-Net Holdings (сейчас - RTP Global) Леонида Богуславского. По данным компании, аудитория онлайн-кинотеатра ivi по итогам 2019 года превысила 50 млн уникальных пользователей. В 2019 г. ivi получила 6,1 млрд рублей выручки (рост на 46%), финансовые результаты за 2020 г., который стал исключительно удачным для онлайн-кинотеатров в связи с пандемическими ограничениями, пока не раскрывались.

В 2019 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital инвестировали в ivi около $40 млн.