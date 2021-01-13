В Карелии из-за морозов сняли ограничения по заполняемости транспорта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В связи с морозами в Карелии принято решение снять коронавирусные ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в среду в соцсети.

Как написал Парфенчиков в инстаграме, это сделано в первую очередь для того, чтобы пассажиры долго не ждали транспорт на остановках и не переохлаждались.

По словам главы Карелии, решение вступает в силу с 13 января. До сегодняшнего дня в троллейбусы и маршрутные такси пускали пассажиров только при наличии свободных сидячих мест.

При этом некоторые другие ограничения продлены до 1 февраля. Так, по-прежнему в республике из-за угрозы распространения COVID-19 запрещены спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе, написал глава региона.

Также до 1 февраля не будут работать детские игровые центры, расположенные в ТРЦ на территории всех региональных райцентров.

Кроме того, до 1 февраля дети до 16 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых.

По данным регионального оперштаба, в первые дни нового года в Карелии ежедневно выявляют около 200-300 зараженных коронавирусом, в то время как в начале осени фиксировалось около 30. Всего с начала пандемии инфицированы 31,4 тыс. человек, зафиксировано 190 летальных исходов.

Аномальные морозы в Карелии

По информации карельского ЦГМС, с 13 по 16 января преимущественно в восточных районах республики и в Петрозаводске ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха опустится на 10-16 градусов ниже климатической нормы (норма от -11,2 до -13,7 градуса).

Похолодание прогнозируют в столице Карелии и в восьми районах - Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Прионежском, Сегежском и Пудожском.