Толстого варана в зоопарке Калининграда заставили бегать для похудения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сотрудники калининградского зоопарка заставляют капского варана Феню заниматься пробежками для похудения, сообщается на официальной странице зоопарка во "ВКонтакте".

"Если новогодние салатики, конфетки, шампанское, тортики и пиццы лежат на ваших боках тяжким грузом, не отчаивайтесь! Берите пример с нашего варана.. Фаня - самец капского варана. Ему около пяти лет, он еще весьма молод: живут вараны лет до 15. Несколько лет назад его передал в зоопарк прежний владелец. К этому времени Фаня уже страдал от лишнего веса. Причина, по всей видимости, была в неправильном рационе", - говорится в сообщении.

В зоопарке ожирение решили лечить радикальным методом. Каждому кормлению Фани (а кормят его 2-3 раза в неделю) предшествует пробежка. И только после нескольких кругов он получает заслуженное вознаграждение, пишут сотрудники зоопарка.