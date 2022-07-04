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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В калининградском зоопарке умер глава семейства львов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В зоопарке Калининграда в возрасте 18 лет умер Бонифаций, глава семейства львов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь зоосада Иван Марков.

"Он был очень болен, но до последнего держался молодцом, по-царски", - сказал Марков.

Бонифаций прожил в зоопарке 17 лет. Его привезли в Калининград из Нидерландов, когда ему было полтора года.

В зоопарке остались подруга Бонифация, 20-летняя Тиса, и их дочь Лея, которая родилась в 2012 году.

В природе львы живут от 10 до 14 лет, а в неволе могут жить более 20 лет.

Зоопарк Калининграда был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну в нем пережили только четверо животных зоопарка - лань, осел, барсук и бегемот. Сейчас в зоопарке на площади 16,5 га представлены около 300 видов животных, это около 2000 особей.

Калининград Иван Марков Бонифаций Нидерланды
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