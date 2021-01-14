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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
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В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 763 случая, умерли за сутки 570 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. Накануне в России было выявлено 22 850 случаев COVID-19.

С начала текущей недели в РФ фиксируется рост числа выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, за сутки выписанных пациентов снова оказалось больше, чем новых заболевших: выздоровели 27 956 человек.

В Москве также наблюдается тенденция к увеличению числа выписанных, за минувшие сутки выздоровели 7 049 пациентов, выявлено 5 893 новых случаев коронавируса.

Вслед за российской столицей регионами с высокими показателями заражения COVID-19 являются Санкт-Петербург (3 041 новый случай) и Московская область (1 263).

Число подтвержденных летальных исходов за сутки составило 570, наибольшее число из них - 83 - зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в Москве от коронавируса скончались 68 пациентов.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 495 тыс. 816 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 63 тыс. 940 умерших и 2 млн. 882 тыс. 044 выписанных.

Ситуация в регионах

По информации оперативного штаба, еще 476 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 393 - в Воронежской области, 392 - в Ростовской области, 383 - в Свердловской области, 365 - в Крыму, 327 - в Красноярском крае, 305 - в Вологодской области, 304 - в Хабаровском крае, 292 - в Челябинской области, 290 - в Пермском крае, 282 - в Самарской области, 281 - в Карелии, 266 - в Иркутской области, 263 - в Волгоградской области, 249 - в Саратовской области.

По 245 новых случаев - в Ульяновской и Омской областях. 241 - в Ставропольском крае, 237 - в Архангельской области, 234 - в Мурманской области, 230 - в Тверской области, 229 - в Ленинградской области, 228 - в Кировской области, по 227 - в Забайкальском крае, Приморском крае, 218 - в Ханты-Мансийском АО, 212 - в Пензенской области, 208 - в Калининградской области, 207 - в Тульской области, 205 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Январь.

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