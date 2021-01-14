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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
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Впервые с ноября от COVID в Москве умерли менее 70 человек за сутки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве число вылечившихся от COVID-19 вновь значительно превысило количество выявленных случаев заболевания инфекцией, умерли 68 человек (этот показатель опустился ниже 70 впервые с ноября), сообщили в оперштабе по контролю за коронавирусом в четверг.

Так, за последние сутки в Москве выявлено 5 893 новых случая заболевания коронавирусом, при этом 7 049 человек вылечились от него.

Таким образом, с начала года уже 14-й день подряд ежесуточный прирост выздоровевших превышает число заболевших.

По данным штаба, общее число заразившихся в Москве с начала пандемии достигло 877 428, а выздоровевших - 722 487.

При этом за сутки от коронавируса умерли 68 пациентов, у которых также был поставлен диагноз "пневмония", а общее число жертв инфекции достигло 12 241. С начала ноября в Москве ежесуточно умирали более 70 человек с коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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